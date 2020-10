La demócrata Kamala Harris cancela sus actos de campaña hasta la próxima semana por varios positivos en covid-19

La candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha cancelado este jueves su agenda hasta la próxima semana después de que dos de sus colaboradores de campaña hayan positivo en el test de coronavirus.

Joe Biden eligió a Harris el pasado agosto para ser su mano derecha y futura vicepresidenta del país si el próximo 3 de noviembre logra derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones estadounidenses. “Una luchadora sin miedo por la gente humilde y una de las mejores servidores públicas del país”, la definió.

La directora de comunicaciones de Harris, Liz Allen, y un miembro de la tripulación de vuelo han dado positivo en Covid-19. Dos compañeros con los que la candidata afirma no haber tenido un contacto cercano, a partir de las indicaciones presentadas por el centro de control y prevención de este virus en EE.UU. (US Centers for Disease Control and Prevention ). Y es que “durante sus vuelos, la senadora Harris usó una máscara N95”.

“Anoche a última hora me enteré de que un miembro de la tripulación de mi avión, que no pertenece a mi personal, y una integrante de mi campaña dieron positivo por Covid”, escribió Harris en su cuenta oficial de Twitter. “Yo no estuve en contacto cercano con ninguno de ellos durante los dos días previos a sus tests positivos”, añadió.

Aún así, para mantener la precaución, el viaje planeado a Carolina del Norte de este jueves ha sido descartado y la demócrata permanecerá fuera de la carretera hasta el próximo lunes, tal y como ha informado la CNN.

Del mismo modo, la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, ha aclarado que “ninguna de estas personas ha tenido contacto con el vicepresidente Biden, el senador Harris o cualquier otro miembro del personal desde que dieron positivo” en la PCR. Y es que, según Dillon, “estos protocolos ayudan a proteger la campaña, el personal y a cualquier persona con la que puedan tener contacto”.

Ahora bien, “el exvicepresidente sigue hoy con su agenda”, pues “no estuvo en contacto cercano con ninguna de estas dos personas”, según aclaraba Dillon.

Desde el 8 de octubre, Harris se ha realizado dos pruebas PCR, incluida la del pasado miércoles en la que dio negativo en coronavirus, cuyos resultados ha hecho públicos inmediatamente. Una transparencia que contrasta con la actitud tomada por el equipo de su rival, el presidente de estados unidos, Donald Trump, que aún no ha revelado su estado de salud tras pasar dicha enfermedad.

Asimismo, la campaña de Biden ha comenzado el proceso de rastreo de contactos “para notificar a todos los que entraron en contacto con las personas infectadas”. El equipo, también, descartó los planes del esposo de Harris, Doug Emhoff, que viajaría, este jueves, a Minnesota con el objetivo hacer campaña con Jill Biden.