La democracia peruana se enfanga en una noche de sangre y muerte

La dimisión esperada, sin embargo, no llegó. Una foto de Merino con los restos de su Ejecutivo y rumores varios parecían confirmar que a la tragedia le falta un capítulo y que el presidente de transición no se irá sin pelear.

“Mañana hay Consejo de Ministros. Irán los ministros que queden”, aseguró Flores-Áraoz, quien afirmó que no dimitiría mientras no lo hiciese Merino.

Mientras se sucedían las dimisiones, Flores-Áraoz daba una entrevista por teléfono a un canal de televisión aún más surrealista que la de la mañana, pues admitía que no sabía dónde estaba Merino porque no le contestaba el teléfono ni le respondía al whatsApp.

