Metsola quiso dejar claro que no habrá “impunidad” tras lo sucedido . “No se equivoquen, el Parlamento Europeo está bajo ataque. La democracia europea está bajo ataque”, continuó la dirigente maltesa. “Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Le pido que resista la tentación de explotar este momento para obtener ganancias políticas “, avisó además, para insistir en que no se trata de una cuestión “de izquierdas o de derechas, ni de norte o sur”.

You May Also Like