Quintana dijo: “nosotros creemos que la reforma electoral en Nicaragua debe estar enfocada a un solo objetivo y es re abrir la vía electoral, es decir que le dejen de robar el voto al ciudadano y esas reformas no deben estar enfocadas en cambiar el sistema político, porque es absurdo pedirle a un dictador que cambie su sistema político; lo que queremos es cambiar al dictador para tener un gobierno democrático que pueda liderar con legitimidad un cambio en el sistema político. Tampoco deben estar orientadas a resolver los problemas de organización de la oposición, ni a facilitar la confianza de quienes no confían entre ellos”.

Traigo este tema a colación porque el consejo de mi amigo es duro, pero pragmático y lleno de sabiduría, aunque todos coincidimos que se requieren reformas electorales, no todos coincidimos en cuales deben ser estas y la lista presentada recientemente por la Coalición Nacional incluye algunas que no solo requieren reformas constitucionales, sino la voluntad misma de un dictador dispuesto súbitamente, a salir por la puerta grande de la historia.

Pero le admití que la democracia entra por una rendija, no necesariamente por la puerta grande, de igual manera que los dictadores salen también por una rendija… y no por la puerta grande. Ningún dictador ha salido por la puerta grande de la historia.

You May Also Like