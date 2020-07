La demanda de asistencia a domicilio se dispara y exigirá más servicios profesionalizados

La demanda de servicios asistenciales a domicilio está creciendo a un ritmo muy relevante, c on una previsión de más de un millón y medio de personas atendidas para final de este año, por lo que serán necesarios “servicios profesionalizados” para ofrecer una respuesta adecuada a esta situación, según indica el análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

