La delincuencia se previene con empleo

En conclusión, si no creamos empleo juvenil “seguiremos contando muertos” y deshojando la margarita para adivinar el día que nos tocará ser víctima de la delincuencia. No es un tema de “si sí o si no”, sino de cuándo.

En Panamá Oeste, en los últimos 5 años, el desempleo de jóvenes de 15 a 24 años pasó de 13.9% a 22.5% (casi 9 puntos más) y el número de desempleados con esas edades aumento 82%. Para poner las cosas en perspectiva, si bien el desempleo juvenil (15-24 años de edad) en Panamá Oeste (22.5%) es 5 puntos inferior al de Colón (27.5%), el número de desempleados jóvenes en Panamá Oeste aumentó en una proporción casi 4 veces mayor (82% vs 22%) y hoy tiene 57% más desempleados menores de 24 años que esa provincia (10,878 vs. 6,921), lo cual sugiere un acelerado deterioro de la situación sociolaboral de su población joven.

