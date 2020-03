La degradación de las instituciones

La institucionalidad se resquebraja y tambalea. No en vano la economía se contrae, pasan a peor ponderación nuestras condiciones de riesgo. La inversión se asusta, salvo la que opera bajo acuerdos penetrados por la corrupción, por no poder ubicar qué dicen ni quién interpreta las leyes.

La Constitución Nacional y la Ciencia Política distinguen claramente cuáles son las áreas de responsabilidad de cada uno de los órganos del Estado; el alcance e interpretación de las leyes no está en manos de la Asamblea Nacional ni del Órgano Ejecutivo o sus dependencia, como tampoco lo está hacer las leyes que les vengan en ganas ni negociar términos de interpretación contenidos en sentencias inapelables y definitivas. Esto es lo primero que deben aprender. No les vendría mal tomar y aprobar un diplomado sobre la organización del Estado.

Cómo se ve que la Constitución, además de imponer el requerimiento de ser panameño, mayor de 21 años y no condenado a más de 5 años de prisión por delito doloso para poder llegar a ser diputado, debería establecer que hubieran transitado al menos hasta un sexto grado, como cualquier portero de juzgado, aunque lo ideal fuera que hubieran aprobado estudios universitarios y que no exhibieran falta de ética pública, alfabetización y desconocimiento básico de las funciones de una cámara legislativa en un Estado moderno. Sin lugar a dudas, para avanzar en sus conocimientos en estos menesteres, no habrá partidas ni fondos que para otras cosas innecesarias e indecentes en una sociedad que empobrece, sí se disponen.

