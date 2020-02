La defensa de Harvey Weinstein tilda en su alegato final de mentirosas a las seis mujeres que le acusan

Asimismo, sugirió que sus interrogatorios a las víctimas habían contribuido a que cambiaran o ajustaran sus testimonios, y acusó a las fiscales de no haber querido llamar a testificar a ningún agente de seguridad sobre eventuales pruebas, así como de ocultar o no querer llamar a personas que pudieran contradecir la versión de sus testigos.

Contra Haley alegó que la cronología de los hechos que presentó bajo juramento no se sostiene. “¿Es la historia de Miriam Haley creíble?, preguntó retóricamente la abogada antes de subrayar: “piensen si tienen preguntas sobre si creen o no el sinsentido que les contó”.

