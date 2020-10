La declaración de amor de Tamara Gorro a Ezequiel Garay por su cumpleaños

La fecha de un cumpleaños es muy especial… Es vida, y ella nos da la posibilidad de vivir momentos únicos, especiales, buenos y también malos. Todos ellos los hemos pasado juntos, celebrando lo bonito y superando lo malo. Aprendiendo de lo errores y potenciando las virtudes. No existe la pareja perfecta, ni tampoco la persona. Pero sí aquella que te demuestra que la perfección nunca la encontrarás, que los obstáculos se superan con la unión. Y entonces te enamora por sus valores y forma de ver la vida… Ese eres tú, esa persona que jamás me soltó la mano. Con tan solo veinticuatro años, siendo unos niños, nos comprometimos, decidimos crecer y aprender juntos. No lo hemos tenido fácil, pero como dije al principio lo hemos superado y aquí estamos celebrando un nuevo cumpleaños. Ya van diez y créeme, por mi parte serán todos los que la vida nos permita celebrar juntos. Porque alguien como tú, lo quiero cerca de mí cada día. MUCHAS FELICIDADES, compañero, amigo, novio, marido y papá. TE AMO CON LOCURA Y POR SIEMPRE. @ezequielgaray24 #mamamolona #cumpleaños #teamo #👑

