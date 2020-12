La declaración de amor de Raquel Sánchez Silva a su pareja, Matías Dumont: “Feliz, orgullosa y emocionada”

“Sé que no lo dudó ni un minuto cuando me dijo en pleno confinamiento: ‘Voy a producir un documental con Hernán Zin, lleva días grabando en la calle y en los hospitales y dice que lo que está viendo es peor que cualquier guerra de las que ha conocido como reportero’. Y esa necesidad de contar y de comprometerse con la información y con un momento decisivo y clave es lo que ha puesto en las carteleras este magnífico documental”, ha reconocido.

“Este fin de semana ya está en cines de toda España la película que ha producido mi pareja, Matías Dumont. No me puedo sentir más feliz, orgullosa y emocionada p or la fuerza y resiliencia que demuestra en cada momento”, ha declarado la periodista.

La conductora de Maestros de la costura y exconcursante de Masterchef Celebrity no suele dar pie en sus redes sociales a estas muestras de romanticismo, y quizá por ello tanto ha sorprendido a sus fans como ha restringido los comentarios de la publicación por la posibilidad de que llegasen hasta ella los haters que no cesan de mandarle mensajes sobre su participación en la muerte de Mario Biondo, su anterior pareja.

