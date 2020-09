La cúrcuma como remedio para el dolor de artrosis de rodilla, según un estudio

Actualmente, la artrosis no dispone de ningún tratamiento que pueda ayudar a revertir la enfermedad, por lo que solamente se pueden utilizar medicamentos para reducir el dolor como, por ejemplo, Paracetamol y medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como informan desde Mayo Clinic.

Según el estudio, publicado en Annals of Internal Medicine, la cúrcuma fue más eficaz que el placebo a la hora de paliar el dolor de rodilla de los 70 pacientes que participaron en el ensayo. Sin embargo, otras molestias de esta enfermedad, como la hinchazón, no se vieron mejoradas por el uso de cúrcuma.

