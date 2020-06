La cultura se funde a negro bajo el lema ‘Blackout Tuesday’ para luchar contra el racismo

Con frases como “ Stop racism ” (paremos el racismo), el “Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, raza o religión” de Nelson Mandela, “ Black lives matter ” (las vidas negras importan) o “ Let them breathe ” acompañados de emoticonos tristes o corazones rotos los actores Anna Castillo, Javier Cámara, Guillermo Campra, Hugo Silva o Eduardo Casanova han teñido de negro sus perfiles de Instagram.

You May Also Like