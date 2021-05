“La cultura no está en la agenda de los políticos”

Aunque en su trayectoria y su trabajo se fija una nueva hornada de intérpretes, no se siente ni quiere ser referente de las nuevas generaciones de actores. “Quiero estar vivo y seguir aprendiendo”, pues considera que la experiencia y la profesionalidad no son definitivas.

“El pudor lo manifestó Delibes al protegerse con un personaje de ficción. Me queda la confianza que me ha dado la autorización de la familia y recordar las conversaciones con él , a propósito de los amores, los desamores y las ausencias”, ha dicho el actor que cree que el escritor aprobaría la puesta en escena de su obra.

El actor no cree que haya un particular interés por la cultura por parte de los responsables políticos, salvo “honrosísimas excepciones, la cultura no está en su agenda . Pero todo aquello que se haga por ella y por la educación, que es la base de todo, será poco”, ha señalado en una entrevista a Efe.

You May Also Like