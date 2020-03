La cultura, en completa cuarentena por el coronavirus

Quizás la decisión más drástica fue la de aplazar el festival Coachella hasta otoño. Un anunció que llegó tras varios días de constantes rumores y que obligará a alterar las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine , Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.

De este modo, “late shows” nocturnos, magazines populares en todo el mundo como “Ellen” y concursos históricos como “Wheel of Fortune” no contarán con espectadores en directo, algo que también sucede en algunas televisiones europeas.

You May Also Like