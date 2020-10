La cultura de la lectura en tiempos de pandemia

Leer para comprender el mundo. Autoras como Michel Petit ya nos han hablado del concepto de leer el mundo. Saber leer nuestro mundo se torna hoy más vital que nunca. La noción de lectura está implícita en toda la vida. No solamente se leen libros: se leen los astros, las cartas, los mapas, la memoria, el clima, las señales de tránsito, los instrumentos de navegación, las notas musicales, las recetas, el cuerpo y hasta el horóscopo. Hoy debemos hacer una extensión del concepto de lectura y aprender a leer los contextos, los territorios, los procesos, los sistemas, los paisajes, la cultura. Leer sobre todo a la naturaleza y retomar el diálogo que perdimos con ella. Hubo un tiempo en que los humanos hablábamos con las plantas y leíamos la naturaleza: el río, el bosque, el mar. No había libros, pero había diálogo. La biblioteca, sus libros y la lectura son la posibilidad de rescatar eso y más.

La lectura para pensar en medio de la incertidumbre. Si hay algo que leer provoca, es la capacidad de formar ciudadanos críticos y menos vulnerables frente a las trampas del poder (porque si hay algo que crea incertidumbre, aparte de una pandemia, es el uso del poder arbitrario). Leer nos ayuda a interrogar la realidad y cuestionarla. Leer nos hace dudar, pero esta negación no es una imposibilidad, es una posibilidad. Un lector no es un creyente de las certezas; ha aprendido a creer en la intuición, de cierta espiritualidad que la ilusión de leer ha imprimido en su subjetividad. Los lectores hemos ritualizado la lectura para ser creativos y así purgarnos de la mediocridad que también se alimenta de la incertidumbre.

El 26 de septiembre participé en un webinar organizado por la Asociación Panameña de Bibliotecarios (Apabib) con el título “Servicios bibliotecarios y lectura en tiempos del Covid-19”. Me acompañaron Damaris Tejedor, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, y Guadalupe Rivera, directora técnica de la Biblioteca Nacional. Ambas profesionales nos dieron un informe de las acciones virtuales y protocolos que las bibliotecas en Panamá han ejecutado en tiempos de la Covid-19, para que estos equipamientos culturales no detuvieran sus servicios a los usuarios.

