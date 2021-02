La cultura como arena de conflictos y posibilidades

Desde el punto de vista de la institucionalidad, la palabra cultura ha sido casi invisible porque no existía una política cultural que visualizara sus logros. Que no es suficiente y hay mucho por hacer, cierto. Sin embargo, hoy existe un Ministerio de Cultura y una Ley General de Cultura que se ha logrado gracias al esfuerzo de muchas personas que, desde dentro y fuera de la institución, trabajaron para lograrlo. Pese a que la creación del Ministerio de Cultura es reciente, ya se pueden ver algunos logros.

Todos somos ciudadanos, incluso los servidores públicos, porque también pagamos impuestos y tenemos los mismos derechos, por lo tanto, es nuestro deber cuidar de la cultura porque nos beneficiamos de ella, directa o indirectamente. Es difícil opinar, sin evitar tomar una postura. Por eso hemos querido defender la institucionalidad de la cultura. Estamos claros que las críticas no son contra el Ministerio de Cultura, es decir, la misma institución; sin embargo, también hemos escuchado voces acusadoras que corean que en la institución cultural no se hace nada. Esto es una falta a la verdad.

El 15 de agosto de 2019 es una fecha importante para la historia de la cultura. Con Carlos Aguilar como nuevo regente se crea el Ministerio de Cultura , mediante la Ley 11. Meses después, el 3 de noviembre de 2020 y en el marco de la pandemia de la Covid-19, se sanciona la Ley General de Cultura. Ha sido un momento contradictorio para la cultura. Por un lado, se abre el camino para una mejor gestión cultural y, por otro lado, se entorpece la gestión cultural con la crisis. El contexto de la pandemia desestabilizó al sector cultura a nivel mundial y nacional. La urgencia de reinventarse no fue fácil para todos. Tampoco para el nuevo ministerio que, sin dejar de reinventarse para no dejar de trabajar, también apoyó los programas de trazabilidad con su personal.

La cultura no solo es un espacio de consensos y acuerdos; también es un lugar de conflictos. En la medida en que tratemos esas tensiones desde la razón y la ética, separadas de la política partidista (que no de la ideología, que es otra cosa), podremos trabajar por el Panamá cultural que queremos. Un Panamá cultural que defendemos muchos artistas y mediadores. La cultura es la arena donde se libran las luchas y resistencias que permiten nuevas posibilidades.

