La culpa, otra secuela de la pandemia

“Le pagaba extra para que no usara transporte público, le dije que si ella o alguien de su familia se sentían mal, no viniera, que le seguía pagando”, recordó Gutiérrez, quien pasó una semana hospitalizada con su mamá como consecuencia de la enfermedad.

“Sé que no fue intencional, que a veces no sabes ni cómo te contagias, pero sí, me dio coraje, esto del covid lo hablé mucho con ella”, relató Penélope Gutiérrez, abogada de 36 años de edad para la que trabajaba esa empleada doméstica.

“Cuando hay una pérdida es complicado para la familia no señalar o señalarse. Es una culpa muy pesada, pero señalar no ayuda en el proceso de duelo”, asegura.

“Eran pocos, pero una (de las invitadas) era caso sospechoso, se hizo la prueba y esperaba los resultados para enero. Pero por no quedarse sola, no dijo nada. Contagió a todos”, relató la mujer a la AFP bajo anonimato.

You May Also Like