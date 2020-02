En lo personal, estoy convencido de que todas estas pataletas no son tanto por lo que mostraron Shakira y JLo, sino porque sienten que estaban demasiado lejos. El problema es que en toda esa “inmoralidad” que tanto pregonan, “la culpa no era de ellas” , sino de sus propias mentes enfermas, que en dos mujeres atractivas, solo son capaces de ver pecado, lujuria y malas intenciones…

Que quede claro, que no les afectó que aparecieran niños encerrados en jaulas -entre ellos, la hija de Jennifer López- y que al salir, cantaran “Born in the USA” , mientras JLo vestía una capa con la bandera de Estados Unidos y que, al abrirla, tenía en el reverso la bandera de Puerto Rico. Sospecho que el mensaje político simplemente era demasiado elaborado para que lo entendieran.

