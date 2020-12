“La culpa es de los médicos”

El brazo de Marc Márquez sigue trayendo polémica tras su tercera operación y las nuevas complicaciones que han surgido a raíz de ella. El de Cervera sufrió una fractura en el húmero en la primera carrera de la temporada 2020 en el GP de España que le costó perderse la temporada y tres operaciones después, todavía no sabe cuándo y cómo volverá.

En sus últimas palabras, el español recordó en una entrevista para DAZN que tan solo cuatro días después de la primera cirugía ya se había subido a la moto en Jerez. Sin embargo, esto es algo que no hubiese hecho de no ser por los médicos, que le aseguraron que la placa que le implantaron no se iba a romper. “Fui a Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba. Si a mí me dicen que la placa se puede romper, yo no me subo a una moto a 300”, contó.

Unas palabras bajo las que ha firmado hace unas horas el que fuera el jefe de equipo a su llegada al Repsol Honda Team, Livio Suppo, que señala directamente a los médicos.

“La culpa en estas historias es de los médicos. Los mismos médicos que le dieron el ‘ok’ a Marc, Mir y Charte, fueron los que le dieron el permiso para correr a Miller en 2016, y yo quedé perplejo. Pedí que me indicaran otros médicos que pudieran darme una segunda opinión, y todos ellos me dijeron que no tenía que competir porque en cada caída se maximizaba el riesgo de parálisis”, comentó.

“La recuperación está yendo más lenta de lo normal, porque desde el inicio las cosas no se hicieron bien”

Ese mismo descontento fue el que dejó caer la única persona del entorno de los Márquez, que se ha mostrado muy discreto con respecto a la situación que vive el mayor de los hermanos, Emilio Alzamora. El representante de ambos habló antes de la mencionada entrevista de Marc cuando se supo que no correría esta temporada. “La recuperación está yendo más lenta de lo normal, porque desde el inicio las cosas no se hicieron bien“, mencionó.

De hecho, según fuentes cercanas, la relación entre Márquez y el médico que le operó las dos primeras veces, Xavier Mir, es cada vez más distante, hasta tal punto que para su tercera intervención optó por cambiar de clínica a la Ruber de Madrid. Tanto Mir como Ángel Cherte, jefe del servicio médico del Mundial de MotoGP, se encuentran en el punto de mira tras permitir al piloto subirse a una moto cuatro días después de ser operado.

Ahora, lo más importante para el ocho veces campeón del mundo es poder recuperarse al cien por cien, independientemente de los plazos, sobre todo después de tres intervenciones en el brazo. El deterioro óseo de su húmero es la gran preocupación de muchos traumatólogos que han querido opinar sobre el tema, algo que ya conoce Márquez.