La cuantía y los recortes del fondo de reconstrucción tensan al máximo la cumbre de la UE

Su objetivo es reducir al mínimo las subvenciones directas de los 750 millones de euros , que beneficiarían a los países del sur, sobre todo a España e Italia, los más afectados por el coronavirus. “La propuesta del Gobierno de España ha sido la de dialogo empatía responsabilidad y la de determinación”, ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado le ha recriminado que no le haya pedido ayuda: “Tenemos que lamentar que hayamos llegado, yo creo, sin los deberes hechos a esta negociación”. Tras cuatro días de tensas reuniones, no llegar a un acuerdo sería un fracaso y una muestra de debilidad de la Unión Europea.

