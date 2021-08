La CSS insiste en que no hubo injerencia en la contratación de Jers Medical, pero mandará un informe a la Antai

Quiel remarcó este martes que, cuando fue contratada por la CSS, Ibarra y Bissot no eran parte de la junta directiva de Jers Medical. Añadió que posterior “a ese evento, no se ha dado ninguna adjudicación” o contratación a la empresa.

Del doctor Bissot, insisten en que no tiene mando y jurisdicción, y que no ejerce un cargo administrativo ni participa en los procesos de compra. Bissot comenzó labores en la CSS en 1987. En la actualidad, ejerce como “médico especialista 1″ en el servicio de cirugía general, en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, del corregimiento 24 de Diciembre.

