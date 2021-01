La CSS afirma que las personas vacunadas tenían el mérito y derecho a una vacuna

La Caja de Seguro Social mediante su cuenta de Twitter comunicó que, “los funcionarios públicos que aceptaron o acepten ser vacunados sin formar parte del grupo de trabajadores de UCI, UCRE y no mantienen contacto directo con pacientes en salas COVID , serán destituidos de inmediato. Así mismo, quienes aparezcan en el listado del registro de vacunación y no son médicos ni enfermeras que están en salas UCI, UCRE, sino funcionarios de la CSS, serán igualmente destituidos. La vida de los panameños no permite el juega vivo de nadie”.

Luego de que en r edes sociales médicos intensivistas, personal de salud e internautas se quejaro y comentaron que se ha vacunado a personas que no están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 , las reacciones de las autoridades de Salud no han faltado.

