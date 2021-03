La cruzada de Putin contra las redes sociales

“Es un instrumento para presionar a las plataformas que no respetan las leyes . Twitter ha mostrado una postura nihilista en otros lugares, no sólo en Rusia. El mercado ruso no es importante para ellos, pero sus acciones cayeron un 2%, así que la medida demostró ser efectiva”, apunta.

“Putin (Vladimir, presidente ruso) es un hombre del pasado, no sabe usar internet y no entiende cómo funciona. Es más, sigue creyendo que internet lo inventó la CIA y, por eso, es una amenaza para Rusia “, comentó Antón Orej, conocido comentarista político

