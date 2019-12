La cruel huella de la infancia de LeBron James que trata de borrar con sus hijos

LeBron James, que el 30 de diciembre cumplirá 35 años, no ocultó cuando fichó por los Lakers que le encantaría compartir equipo con Bronny en la NBA. “ Si continúa por este camino, es posible que llegue en cinco o seis años. Sería un momento increíble. No solo para mí, sino para mi familia. Ya veremos. Evidentemente la prioridad es cuidar mi cuerpo y seguiré haciéndolo. Pero aún más importante es cuidar la cabeza. Si la cabeza no está bien, el cuerpo se va a venir abajo por el camino”, sentenció.

You May Also Like