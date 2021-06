La cronología del renacer de Marc Márquez, desde su accidente en 2020 a su victoria en 2021

Después de mucho dolor físico y mucho castigo mental, Marc Márquez tiene motivos para sonreír. Ya los tuvo cuando recibió el alta médica para volver a subirse a la moto. También cuando los médicos le dieron el visto bueno para competir de nuevo. Pero una victoria… Una victoria es lo máximo ahora mismo para el piloto de Honda. “ Cuando he cruzado la línea de meta… Bueno, lo hemos vuelto a hacer. Eso que nos llevamos . Disfrutamos esta victoria de momento. Sé que vendrá Holanda, que volveremos un poquito a nuestra realidad, que no es estar en la victoria, pero espero que haya más momentos de estos de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar”, declaró Marc tras la victoria en Alemania, su circuito fetiche.

