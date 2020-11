La crónica de una muerte anunciada

La preguntas que nos hacemos es cómo en tiempos y espacios, pudo haberse dado estos procesos, porque en materia de procedimientos, usted no puede iniciar una acción, si no tiene los insumos para hacerlo. Habría que preguntarse si todo esto es posible que se haya realizado un 7 de abril y publicado ese mismo día la resolución en Panamá Compra, a las 8:13 a.m.

La empresa descalificada presentó una acción de reclamo el jueves 2 de abril que registro Panamá Compra a las 3:46 p.m.; el viernes 3 de abril es laborable; 4 y 5 de abril no se trabaja, y el lunes 6 de abril, a las 3:59 p.m., estaba la resolución de no admisión.

