La Croacia de Luka Modric espera con hambre y ganas de reivindicarse a una España entre dudas

Inglaterra, que llega como favorita a todo, no pudo con la tela de araña hasta que Sterling sacó un buen gol a media hora del final, mientras que la República Checa sí que pudo bloquearles. Ante la débil Escocia , como era previsible, no sufrieron… aunque tuvo que ser el ‘desatascador’ Modric quien acabase de confirmar la victoria.

You May Also Like