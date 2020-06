“La crisis del 2008 sin duda ayudó al lanzamiento de la marca blanca ante un consumidor muy sensible al precio, pero durante este tiempo ha ido evolucionando, también en su posicionamiento, trabajando la innovación y la ‘premiumización’ de sus productos para captar un consumidor mas centrado en calidad y no solo en precio “, apunta la especialista de IRI Cristina García.

You May Also Like