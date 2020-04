La crisis minorista en Estados Unidos se profundiza a medida que cientos de miles pierden su empleo

L Brands, empresa a la que pertenecen Victoria’s Secret y Bath & Body Works, mencionó que a partir del 5 de abril daría permiso sin goce de sueldo a la mayoría del personal de sus tiendas y “a quienes no están trabajando actualmente en los negocios en línea o no pueden trabajar desde casa”. Nordstrom señaló que, a partir del 5 de abril y durante seis semanas, le daría permiso sin goce de sueldo a “una parte de los empleados del corporativo”. Las empresas emergentes en boga también están bajo presión: el 27 de marzo, Rent the Runway despidió a los empleados de las tiendas minoristas por medio de una llamada en Zoom, mientras que Everlane despidió o dio permiso sin goce de sueldo a casi 300 de sus empleados.

No obstante, parece que el dinero se está agotando. Una gran parte de la industria minorista que no está relacionada con la venta de productos comestibles, papel higiénico o desinfectantes simplemente está ingresando poco dinero.

Macy’s, la cual mencionó que los recortes afectarían a la “mayoría” de sus 125.000 empleados , perdió gran parte de sus ventas luego de que se vio obligada a cerrar sus tiendas a causa de la pandemia. Gap, que también es dueña de Old Navy y Banana Republic, indicó que les daría un permiso sin goce de sueldo a casi 80.000 empleados de sus tiendas en Estados Unidos y Canadá. Estos anuncios se realizaron después de que otras cadenas de marcas reconocidas de productos considerados no esenciales tomaron medidas similares.

