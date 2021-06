La ‘crisis de los microchips’, la falta de palés… Así afecta a los suministros la subida en las materias primas

Andimac, un punto de encuentro entre la industria de la construcción y la demanda profesional y particular, representa a 9.000 empresas con un volumen de facturación de unos 25.000 millones de euros. La asociación espera que esta crisis sea solo una fase de ajuste en la producción por la salida de la pandemia, y señala que varios informes económicos dicen que esta fase aguda en los precios no será “sostenida en el tiempo”.

You May Also Like