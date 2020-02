La crisis de la Policía Nacional

Antiguos miembros de la llamada Guardia Nacional han manifestado en diferentes medios que la policía actual no realiza ejercicios físicos rutinarios como antes. Existe una obesidad notoria entre muchos miembros de la institución policial que no está acorde con su perfil relacionado a la seguridad ciudadana. Se ha pasado de una policía de recorrido comunitario a una policía sedentaria ( patrullajes en autos con aires acondicionados). Es una verdad a voces que mientras exista una crisis de legitimación del Estado que se deriva de su incapacidad para ofrecer niveles satisfactorios de bienestar social y seguridad, también existirá el aumento de la incompetencia de las instituciones policiales que se profundizarán en la medida en que la improvisación y la politiquería prevalezcan.

A raíz de la invasión de los EEUU a Panamá y la vuelta a la democracia, la Policía Nacional estuvo sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno, quienes tratan de improvisar en planes de seguridad y resocialización que hasta la fecha no han tenido los resultados que la sociedad espera. Uno de los primeros golpes a la estructura de valores y respeto a lo interno de la Policía Nacional se produjo en el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando este empieza a nombrar a jefes policiales y comisionados que son de su lealtad política. Les aumenta el salario de “golpe y porrazo” con la única intención de mantener en absoluta lealtad a sus líderes. Mira para otro lado para no ver lo que está aconteciendo con relación al aumento de la ola de delitos.

