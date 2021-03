La crisis de contenedores de transporte amenaza con dejar de nuevo sin papel higiénico a los consumidores

América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis. “Prepandemia teníamos fletes de 1.500 a 2.000 dólares de Asia a América Latina, pero hemos llegado a tarifas de 10.000 dólares. La verdad es que en mis 15 años de experiencia en logística nunca lo había visto”, cita la revista América Economía a Felipe Astudillo, vicepresidente del Comité de Importadores de la Cámara de Comercio de Santiago (Chile). Señala que si no fuera por Brasil los fletes costarían aún más: “Nosotros en Sudamérica nos vemos afectados porque somos prioridad más baja. El peso relativo que tenemos con las compañías de transporte es muy bajo. Si no existiera Brasil no sé si llegarían barcos a Sudamérica”.

