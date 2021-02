la criptomoneda alcanza los 50.000 dólares

Poco después otro pez gordo se unió a la fiesta: BBVA dijo que permitiría a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoins a partir de enero de 2021 vía su filial suiza. Algo que ahora ha anunciado el Bank of New York Mellon Corp., el banco más antiguo de Estados Unidos.

Pero este movimiento no es algo repentino ni la compañía de Musk es el único actor responsable en esta dulce primavera del Bitcoin: en octubre del pasado año PayPal informó que permitiría el uso de criptomonedas en su plataforma . Desde entonces, la popularidad de estos activos no ha parado de crecer.

