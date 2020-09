La creación de corregimientos y su legalidad

Los diputados que han propuesto los proyectos que comentamos y los que los han respaldado han desconocido abiertamente que ya existen normativas sobre este tema. En efecto, la Ley No. 65 de 22 de octubre de 2015, que desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado panameño y dicta otras disposiciones, y el Decreto Ejecutivo No. 344 de 9 de diciembre de 2016, que reglamenta la Ley 65 de 2015, constituyen el marco legal que rige esta materia.

