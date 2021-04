La covid sí golpea ahora al tercer mundo lastrados por la falta de diagnóstico y por una variante más violenta

Mientras el virus remite poco a poco en Europa y EE UU por la vacuna, países con menor poderío económico sufren su mayor pico de toda la pandemia . EE UU ya ha inoculado al menos una dosis a más del 40% de su población y la UE supera el 20%. Mientras, América del Sur apenas llega al 11,2%, Asia al 3,9% y África a un testimonial 0,9%, según cifras publicadas en Our World in Data.

Sin embargo, la dimensión real de la tragedia podría ser incluso varias veces mayor a lo que revelan las cifras. Según datos de la plataforma online Our World in Data (OWID), adscrita a la Universidad de Oxford, el país ha realizado poco más de 200 test de Covid por cada 1.000 habitantes en lo que va de pandemia, cuatro veces menos que España y diez veces menos que la referencia mundial: el Reino Unido.

