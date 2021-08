La covid modifica el patrón de las quejas de los consumidores tras año y medio de pandemia y ahora tienen nueva diana

Sánchez ha asegurado que “la pasividad de los consumidores favorece el fraude”. Si los consumidores no denuncian, las empresas nunca van a devolver el dinero. Es lo que le pasó a millones de personas en 2020 que tuvieron que cancelar sus viajes por el covid pero no denunciaron a las aerolíneas para que les devolvieran el dinero.

“No se están tomando medidas ni señalando a las empresas que están incumpliendo la normativa”, ha dicho Sánchez. Y, a unque el ministerio no tiene capacidad sancionadora, no implica que no pueda “señalar a empresas que están defraudando a los consumidores” para alertarlos de los fraudes, aseguraba el portavoz de Facua.

Desde Facua, lamentan que “ el ministerio de Alberto Garzón no está visibilizando públicamente irregularidades cometidos por empresas”, de hecho, no están seguros de si llegan a investigar a las empresas denunciadas.

El segundo sector con más reclamaciones fue el de las telecomunicaciones, con un 17% de las denuncias. En este caso, la mayoría tienen que ver con ofertas de captación que luego no se ajustan a la realidad, dificultades para darse de baja o cobro de penalizaciones abusivas cuando se quiere abandonar una compañía. También son muy frecuentes las reclamaciones porque la velocidad de internet contratada no es la que llega realmente.

Rubén Sánchez ha recordado además que, si en este 2021 no se puede coger. un vuelo o se tiene que cancelar un viaje por hacer cuarentena o por estar enfermo de covid, las aerolíneas y las agencias de viaje deben devolver el importe íntegro al consumidor ya que se trata de un servicio no disfrutado.

