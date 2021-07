La covid ha matado ya a más de cuatro millones de personas en todo el mundo

En la misma línea se pronunció el médico de enfermedades infecciosas del hospital Brigham and Women’s Hospital de Boston Paul Sax, quien destacó a CNN que “estamos encontrando que el 99% de las personas con enfermedades graves no están vacunadas, por lo que las vacunas están previniendo enfermedades graves, incluso en [la variante] delta”.

You May Also Like