La Covid desde otra perspectiva

“Tal vez no todos cambiemos después de la pandemia, tal vez algún segmento lo hará. En mi caso, la pandemia me paró y significó una cachetada que me hizo pensar en lo que verdaderamente es importante en la vida. Apreciar momentos como tomarse un café en la mañana o mirarnos en los ojos a la par, sin tener el celular en la mano, o almorzar pausadamente. En fin, nuestro ritmo cambió’, expresó.

Mientras eso tarde en suceder, los cuatro arcángeles no tendrán ningún don que les ayude a no sufrir dificultades durante el trayecto. El primero es un periodista que se encuentra en Italia, el segundo trabaja como epidemiólogo en Washington, Estados Unidos, el tercero ejerce como físico nuclear en Francia y el cuarto es un experto de seguridad en Londres, Reino Unido.

