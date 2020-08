La Covid 19 y la lengua trucha

Pero lo que más me llama la atención es que se está diciendo vuelvamos por volvamos, que nos hace oír, por miles de veces al día, una televisora nacional, promoviendo un programa muy altruista, pero que lo dañan por insistir en no corregir ese tramo de audio.

Supuestamente ese bicho, al entrar por la boca y alojarse en la garganta, no afecta la lengua, pero parece que si no afecta al órgano lengua, sí ha afectado la lengua española y, por tanto, se requerirá que los doctores de la Academia de la Lengua Española se pronuncien.

