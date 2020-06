La COVID-19 puede desencadenar diabetes en personas sanas y agravarla en quienes ya la padecen

“Dado el corto período de contacto humano con este nuevo coronavirus, el mecanismo exacto por el cual el virus influye en el metabolismo de la glucosa aún no está claro y no sabemos si la manifestación aguda de la diabetes en estos pacientes representa el clásico tipo 1, el tipo 2 o posiblemente una nueva forma de diabetes “, explica Francesco Rubino, investigador principal del proyecto.

Por otro lado, se ha observado en personas con COVID-19 una nueva diabetes y complicaciones metabólicas atípicas de la preexistente, incluidas las que amenazan la vida. No obstante, todavía no está claro cómo el cómo el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, afecta a la diabetes.

El Registro, cuyos detalles se han publicado en la revista New England Journal of Medicine, tiene por objeto comprender el alcance y las características de las manifestaciones de la diabetes en pacientes con COVID-19, así como perfilar las mejores estrategias para el tratamiento y la vigilancia de los afectados, durante y después de la pandemia.

