La Covid-19 genera más de $1,100 millones en subsidios

Por otro lado, “hubo espacio en 2020 para que el Estado manejara de manera más eficiente las intervenciones necesarias, pero no se contó con la voluntad política para ajustar viáticos, gastos de representación o gasolina dentro de la planilla estatal. Ese dinero pudo ser inyectado a las pequeñas y medianas empresas, y quizás hoy no tendríamos los miles de desempleados que vemos en las calles”, puntualizó.

You May Also Like