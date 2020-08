La Covid-19 en los niños

El primero, se publicó en la revista JAMA e informa los hallazgos de un hospital pediátrico en Chicago, Illinois. En este estudio, se examina la concentración del Sars-CoV-2 en la nasofaringe, o la región superior de la garganta que se conecta a los conductos nasales, de niños y adultos. Según los resultados, los niños de 5 años o menos que desarrollan síntomas de Covid-19 de leves a moderados tienen de 10 a 100 veces más Sars-CoV-2 en la nasofaringe que los niños mayores y los adultos. El estudio también muestra que los niños de 5 a 17 años, también con síntomas de Covid19 de leves a moderados, tienen la misma cantidad de virus en la nasofaringe que los adultos de 18 años o más. Los autores concluyen que es probable que los niños pequeños, aunque no sean tan propensos a sufrir la enfermedad Covid-19, sigan impulsando su propagación, al igual que lo hacen con otras enfermedades respiratorias (Heald-Sargent et al, 2020).

Dado que los niños parecen tener más probabilidades de no presentar síntomas de la enfermedad Covid-19, es posible que tengan menos probabilidades de hacerse la prueba para diagnosticar la infección, siendo potenciales fuentes de contagio para otras personas sin saberlo. Según dos nuevos estudios realizados en diferentes partes del mundo, los niños pequeños no sólo transmiten el SarsCoV-2 de manera eficiente, sino que también pueden ser los principales impulsores de la pandemia.

Un aspecto interesante de esta pandemia es que los niños parecen estar infectados por el SarsCoV-2, el virus que causa la Covid-19, con mucha menos frecuencia que los adultos. En un estudio realizado en Islandia, los investigadores evaluaron a 13 mil personas al azar, incluidos 848 niños, y descubrieron que alrededor del 1% de las personas dieron positivo, pero entre los niños menores de 10 años no hubo casos positivos (Gudbjartsson et al, 2020). Por otro lado, un estudio publicado en la revista científica Nature, estima que las personas menores de 20 años son la mitad de susceptibles a la infección que los adultos mayores de 20 años (Davies et al, 2020).

