“La costumbre de que los niños se sienten encima de Papá Noel podría acabar, no veo la necesidad”

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos, por lo que su reflexión también ha generado algunas críticas. Entre ellas, “ si el niño quiere sentarse, no veo el problema”, “se quieren cargar el concepto de la familia, de las tradiciones y de la ilusión de los niños y niñas en Navidad”. Por su parte, la exconcursante de realities no ha respondido.

You May Also Like