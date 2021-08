La costa del Golfo de Estados Unidos se prepara para el ‘extremadamente peligroso’ huracán Ida

Las autoridades en Luisiana y otras zonas de la costa del Golfo de Estados Unidos emitieron advertencias cada vez más alarmantes el sábado a medida que el huracán Ida, que podría acarrear vientos de hasta 210km/h, se mueve a una velocidad inesperada hacia el área de Nueva Orleans.

“Se espera que Ida sea un gran huracán extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa norte del Golfo el domingo”, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), y agregó que los preparativos para la tormenta deben “acelerarse hasta su finalización”.

Hurricane #Ida Advisory 9A: Ida Intensifying Over the Gulf of Mexico. Preparations to Protect Life and Property Should Be Rushed To Completion Today in the Warning Area Along the Northern Gulf Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2021