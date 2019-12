La Corte suspende una decisión del Tribunal de Cuentas relacionada con Riego de Tonosí

La resolución demandada por el fiscal Rodríguez es la No. 117-2019 del Tribunal de Cuentas, dictada el 30 abril pasado, la cual fijó en poco más de $3.2 millones el monto que debe devolver al Estado el consorcio H&H. Dicha resolución fue avalada por los magistrados de Cuentas Álvaro Visuetti, Alberto Cigarruista y Rainier Del Rosario . No obstante, Del Rosario advirtió a sus colegas que el contratista debía devolver $8.1 millones, detallados así: $4.4 millones en concepto de adelantos recibidos y no sustentados, y $3.7 millones correspondiente a maquinaria y equipos adquiridos por H&H para ser utilizados en el proyecto, pero que luego de su suspensión fueron movilizados a Honduras.

