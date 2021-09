La Corte Suprema de Justicia de El Salvador habilitó la reelección de Bukele

El mandatario dijo el 1 de junio pasado, cuando cumplió 2 años de gobernar, que no permitirá que el país retroceda al sistema que “nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza” mientras que “Dios me dé fuerzas”.

Entre los magistrados se encuentra un ex asesor del Ejecutivo de Bukele, un abogado del actual director de la Policía y un ex omisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue elegido por Bukele en un proceso cuestionado.

La Constitución salvadoreña señala que no puede ser candidato a la Presidencia quien haya ejercido el cargo “por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”.

