La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que podría limitar los derechos de la comunidad LGBTQ+

El riesgo, para muchos, en el caso de hoy es que no solo se trata de la comunidad LGBTQ+, sino que de no ser defendida esta comunidad se abre la puerta para la discriminación basada en cualquier argumento, ya sea racial, étnico, sexual o de origen.

En su momento, el fallo fue tan vago que no sirve realmente de antecedente legal para otros casos por el estilo. Si bien los jueces dijeron que las autoridades locales habían sido hostiles contra el panadero, no dejaron en claro una postura en este tipo de casos.

You May Also Like