La Corte Suprema de Argentina limita temporalmente el traslado de jueces cuestionados por el oficialismo

En aquel momento, el máximo tribunal respondió al Ejecutivo que estos traslados no necesitaban un nuevo acuerdo del Senado, debido a que se trataba de cargos federales. “Si hubiesen sido traslados de tribunales nacionales a federales, entonces, según la Corte, sí deberían haber pasado por el Senado. Estos no son los casos. Los tres jueces ya eran magistrados federales y ya tienen un acuerdo del Senado, que en su momento intervino en sus nombramientos”, agregó Garavano.

Hubo otro punto central en el enfrentamiento. Cuando la cuestión llegó al Senado, Bruglia y Bertuzzi no se presentaron para defender sus traslados, ya que sostienen que siempre fueron definitivos y que nunca habían necesitado el aval de la cámara alta, como explicó Bruglia a CNN. No haberse presentado ante el Senado este año fue otra carta del oficialismo para desplazarlos de los cargos que ocupan.

La discusión puntual subyace en la letra chica de las normas. Ustarroz explicó que esos traslados alteraron principios básicos del reglamento: misma competencia, mismo grado. El funcionario sostiene que, en caso de no cumplir con estos requisitos centrales, los traslados deberían ser tratados también en el Senado, algo que no sucedió en 2018.

«Si yo quisiera manipular la justicia, como dicen, me hubiera hecho el distraído y hubiera traído jueces federales que me caen simpáticos del interior (del país) para cubrir vacantes de juzgados federales en la Ciudad y en Buenos Aires», dijo el presidente Fernández en una entrevista a radio Metro. El jefe de Estado sostuvo que su objetivo es «que la justicia se reforme para que funcione mejor».

