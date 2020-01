La Corte Suprema da el primer paso para implementar la Carrera Judicial

Distintos grupos de la sociedad, entre ellos la Comisión de Estado por la Justicia, clamaron para que se pusiera en marcha la Carrera Judicial, y se cumpliera con la ley vigente desde 2015. Mandaron cartas, se reunieron con la directiva de la Corte, hicieron foros, hablaron en los medios de comunicación. Alegaban que el país no podía seguir funcionando con jueces y magistrados interinos. La respuesta siempre fue la misma: no hay presupuesto.

