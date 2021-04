La Corte Suprema… como cosa rara

Si queremos reformar y enderezar este país -si queremos porque hay bastante gente que se beneficia del país torcido y fallido- la justicia debe estar a la cabeza de ese esfuerzo. Debemos condenar a quienes hacen mal, y no andar regalando impunidad por ahí por la calle, porque no hay nada más envalentonante para un maleante que salir airoso de un enfrentamiento con la justicia, la impunidad hace que se sientan -y con justa razón- completamente intocables.

Y el diputado en cuestión volverá a la Asamblea Nacional y será recibido con vítores y aplausos por sus copartidarios quienes lo felicitarán por haber salido airoso de su enfrentamiento con la justicia, y se dará golpes de pecho diciendo que no huyó y que enfrentó al sistema para salir como hombre inocente. Sin decir que su caso es producto de un sistema donde no se juzga la causa, no hay deliberación, sino donde hay acuerdos para beneficiar o perjudicar personas. El órgano judicial ha pasado de ser un instrumento de paz social a ser una herramienta de chantajes y extorsiones.

You May Also Like